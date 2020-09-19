Başkan Özlü'den Ahilik Haftası mesajı
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Başkan Özlü'den Ahilik Haftası mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ahilik Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında "Tarihi 1200'lü yıllara dayanan bu teşkilatın değerlerini günümüze taşıyan her esnaf kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özlü'den Ahilik Haftası mesajı
19.09.2020 08:26 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:31

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ahilik Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında "Tarihi 1200'lü yıllara dayanan bu teşkilatın değerlerini günümüze taşıyan her esnaf kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özlü Ahilik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Özlü, mesajında birlik, beraberlik, kardeşlik vurgusu yaparak "Ahilik; Selçuklu'dan Osmanlı'ya miras kalan, kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin ve en önemlisi de doğruluğun ve dürüstlüğün esas alındığı bir teşkilat olarak günümüz kadar taşınmış bir yapıdır. Türk-İslam medeniyetine özgü bir hareket olan Ahilikte esnaf, arasındaki mesleki dayanışma ve taşıdığı prensiplerle yüzyıllar öncesinden örnek teşkil etmiştir. Tarihi 1200'lü yıllara dayanan bu teşkilatın değerlerini günümüze taşıyan her esnaf kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Ahilik Haftası'nı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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