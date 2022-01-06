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Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Havuzlubahçe Mahallesi'nde yapımı devam eden Muhtarlık ve Kurs Merkezi inşaatını inceleyen Başkan Özlü, daha sonra Damlar Vadisi Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları yakından takip etti. Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi'ne de geçerek, üstyapı çalışmaları devam eden sokak ve caddelerde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özlü, talep ve önerileri dinledi. - KOCAELİ

Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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