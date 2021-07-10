BAŞKAN ÖZLÜ, BİRİMLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
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BAŞKAN ÖZLÜ, BİRİMLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

BAŞKAN ÖZLÜ, BİRİMLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN ÖZLÜ, BİRİMLERİ HAREKETE GEÇİRDİ Bahçeşehir'de kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan 3 kişilik aileye Düzce Belediyesi kucak açtı.

BAŞKAN ÖZLÜ, BİRİMLERİ HAREKETE GEÇİRDİ Bahçeşehir'de kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan 3 kişilik aileye Düzce Belediyesi kucak açtı. Sokakta kalan aile için devreye giren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla, aileye barınabilecekleri bir ev, baba İsmail Cankel'e ise iş temin edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde ev sahibi tarafından kaldıkları evden çıkarılan 3 kişilik ailenin dramına kayıtsız kalmadı. Başkan Özlü'nün talimatlarıyla hareket geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Cankel çifti ve kirada oturduğu mahalle muhtarı İsmail Akmanoğlu ile iletişime geçti.

GENÇ BABAYA İŞ BULUNDU

İki buçuk yaşında kız çocuğu ve eşi ile sokakta kalan İsmail Cankel'in kendi ayakları üzerinde durması için belediye eliyle iş bulunmasını ifade eden Başkan Özlü, genç çiftin Konuralp'te devam eden kazı çalışmalarında görevlendirileceğini bildirdi. Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan Belka bünyesindeki İş Kulübü üzerinden kazı alanında çalışması kararlaştırılan baba Cankel, Belka İş Kulübüne işe giriş evraklarını teslim etti.

Baba İsmail Cankel'in iş sorununun çözülmesinin ardından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakta kalan aileye yeni bir ev bulunması için seferber oldu. Muhtar İsmail Akmanoğlu'nun da devreye girmesi ile Cankel ailesinin eşyaları müdürlük ekipleri tarafından Yeşiltepe Mahallesinde bulunan kiralık bir eve taşındı.

YARDIMCI OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşamlarına devam edecekleri yeni evlerine eşyalarını getiren ve ailesi adına Düzce bürokratları ve hayırseverlere minnettarlığını ifade eden İsmail Cankel, " Sağ olsun Başkanımız Dr. Faruk Özlü bana iş, başımızı sokacağımız bir ev buldu. Belediyemizden ve yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Eşim şu anda ailesinin yanında kalıyor. Durumum biraz düzelsin, eşimi tekrardan alıp geleceğim" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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