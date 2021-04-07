Başkan Özlü BELMEK'i ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski film platosundaki Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kurslarını (BELMEK) ziyaret ederek eğitimciler ve kursiyerlerle sohbet etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski film platosundaki Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Meslek Edindirme Kurslarını (BELMEK) ziyaret ederek eğitimciler ve kursiyerlerle sohbet etti.

Düzceli kadın ve gençlerin hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de bir sanat öğrenmek amacıyla belediye bünyesinde açılan Meslek Edindirme Kursları devam ederken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kursiyerler ve eğitimcilere moral ziyareti gerçekleştirdi. BELMEK eğitimcilerin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Özlü, daha sonra aşçılık kursunda yapılan ürünleri tattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ziyaretine İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'da eşlik etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı