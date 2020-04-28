Başkan Özlü; "Belediyeye gelin borcunuzu ödeyelim"
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Başkan Özlü; "Belediyeye gelin borcunuzu ödeyelim"

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin borcu olan esnaflara ödeme yapacağını, alacaklı esnafların belediyeye gelerek ödemelerini alabileceğini belirtti.

Başkan Özlü;
28.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:03

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin borcu olan esnaflara ödeme yapacağını, alacaklı esnafların belediyeye gelerek ödemelerini alabileceğini belirtti.

Düzce Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle işyerlerini kapatan ve zor durumda olan esnaflara borç ödemeye başlamıştı. Belediye ilk olarak bin liraya kadar olan tüm borçları ödendi. Belediye daha sonra esnaflara 10 bin lira kadar olan borçlarını ödeyerek esnafa destek oldu. Son olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 10 bin liranın üzerinde borcu olan esnaflara çağrı yaparak, "Gelin görüşelim, alacaklarınızı ödeyelim. Bu zor günlerde esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanındayız. Tüm şahıs ve esnaf alacaklarını ödemeye başladık. Önce bin lira ve daha sonra 10 bin liraya kadar olan borçlarımızı ödedik. Şimdi sıra 10 bin lira üzerindeki borçlarımızda. Düzce Belediyesi'nden alacağı olan tüm hemşehrilerimizi belediyemize bekliyorum. Gelin görüşelim alacaklarınızı ödeyelim. Esnafımıza ve şahıslara tek kuruş borç kalmayacak" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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