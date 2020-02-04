Başkan Özlü, belediye birimlerle yakından ilgileniyor

04.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:40

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Temizlik İşleri personeli ile sabah mesaisi öncesi yaptığı buluşma sonrası sahada emek sarf eden personeli ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelini öğle yemeğinde ziyaret etti. Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan hizmet binasında personelle buluşan Başkan Özlü, çalışanlarla tek tek tokalaşarak hatırlarını sormayı ihmal etmedi. Düzce Belediyesinin çalışmalarındaki başarısının personelin emeği ve çalışma disiplinine doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Başkan Özlü "sahadaki emekleri ile Düzce için en çok çalışan birimlerimizden biri Fen İşleri personelimizdir. Düzce Belediyesinin vatandaşlarımız için yaptığı yatırım, proje ve hizmetleri hızla hayata geçiren personelimizi ziyaretlerimize devam ediyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan hizmet binamızda çalışanlarımızın misafiri olduk, her birine emekleri ve çalışma disiplinleri için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.



Bir süre işçilerle sohbet eden Başkan Özlü, kendisine iletilen talepleri de büyük bir dikkatle dinleyerek not aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA