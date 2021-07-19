Başkan Özlü "Bayram önce sağlık, sonra huzur getirsin"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Özlü, mesajında, "Bu bayramda da en büyük temennimiz; huzurumuzun, kardeşliğimizin, sağlığımızın ve bereketimizin daim olmasıdır" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özlü 2 yıldır dini ve milli bayramların covid-19 pandemisinin gölgesinde kutlandığına dikkat çekerek, kurban Bayramının sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu paylaştığını ifade eden Başkan Özlü; "Manevi bir coşkuyla idrak edeceğimiz Kurban Bayramına erişmenin mutluğunu hep birlikte paylaşıyoruz.Milletimiz ve tüm İslam aleminin esenliğine, barışına ve dirliğine vesile olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi bu bayramda da en büyük temennimiz; huzurumuzun, kardeşliğimizin ve bereketimizin daim olmasıdır. Her ne kadar kısıtlamalar büyük ölçüde kalksa da yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak durumundayız. Korona virüs pandemisi gölgesinde idrak edeceğimiz son Kurban Bayramı olması temennilerimle, kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı