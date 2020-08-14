Başkan Özlü başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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Başkan Özlü başarılı öğrencileri ödüllendirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Liselere Geçiş Sınavı'da (LGS) Düzce'de ilk 10'a giren öğrencileri aileleriyle birlikte kabul ederek, tablet bilgisayarla ödüllendirdi.

Başkan Özlü başarılı öğrencileri ödüllendirdi
14.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:57

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Liselere Geçiş Sınavı'da (LGS) Düzce'de ilk 10'a giren öğrencileri aileleriyle birlikte kabul ederek, tablet bilgisayarla ödüllendirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı öncesinde ilk 10'a giren öğrencileri ödüllendireceği yönündeki söylemlerini yerini getirdi.

Başkan Faruk Özlü, LGS sınavı neticesinde Türkiye genelinde 500 tam puan alarak 181 Türkiye birincisi arasına giren Alperen Ün başta olmak üzere, ilk 10 arasına giren Akçakoca Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ayşe Sude Karabal, Gölyaka Hacıyakup Ortaokulu öğrencisi Emine Sudenaz Uslu, Doğa Koleji öğrencisi İrem Gülce Yazgan ve Fatih Eker, İsmet Paşa Ortaokulu öğrencileri Ömer Malik Demir ve Onur Baki Çavuş, TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Kemal Atıparmak ve Eslem Neda Özdemir, Kültür Koleji öğrencisi Berat Sözat ve ailelerini kabul etti.

Başarılarından ötürü öğrencileri ve yetiştiren ailelerini tebrik eden Başkan Özlü, hediyelerini tek tek öğrencilere takdim etti. Özlü, daha sonra başarılı öğrenciler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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