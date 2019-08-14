Başkan Özlü, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı

14.08.2019 23:28

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada "Tam 18 yıl önce 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesine bir ışık gibi doğan AK Parti başarılarla dolu 17 yılı geride bıraktı" dedi.

AK Parti'nin kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Özlü yaptığı açıklamada "Bugün; 14 Ağustos 2019. Tam 18 yıl önce 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesine bir ışık gibi doğan AK Parti başarılarla dolu 17 yılı geride bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkarken 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik ve sözümüzde durduk. 17 yılda girdiği bütün seçimleri kazanan ve Türkiye siyaset tarihinde benzeri olmayan bir şekilde kesintisiz bir şekilde tek başına iktidar olan AK Parti ile hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 17 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' dedik. Dile getirilmeye bile cesaret edilemeyen reformları bir bir hayata geçiren AK Parti Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözerken, umudun ve inancın adı oldu. Bir bölgenin, bir sınıfın, bir çıkar grubunun temsilcisi değil, bütün vatandaşlarımıza, bütün coğrafyamıza dokunarak büyüttüğümüz Türkiye ile mazlum halkların ve İslam coğrafyasının da umudu oldu. 367 krizinden e-muhtıraya, kapatma davasından Gezi olaylarına ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar; bu kutlu yürüyüşümüzü durdurmaya çalışanlara rağmen durmadık, yılmadık, yola devam ettik. Kutlu yürüyüşümüz, en son tarihimizin gördüğü en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe girişimi ile durdurulmaya çalışılsa da milletimize olan inancımız ile o ihanet girişimine de boyun eğmedik. ve bugün 18. yılında AK Parti; yılmadan, durmadan, duraklamadan, çıktığı yoldan milim şaşmadan yürüyüşüne devam ediyor. İlk günkü aşkla, şevkle, inançla, ülkemizi hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak millete hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz. 17 yıldır yaptığımız gibi bundan sonra da yapılamayanı yapacak, başarılamayanı başaracak, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Biliyoruz ki; AK Parti demek, güçlü Türkiye demektir. Bu gerçeği unutmayacak, yine 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Bu vesileyle; mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin 18. Kuruluş yıldönümü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA