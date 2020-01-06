Başkan Özlü "2020 Düzce için dönüm noktası"

06.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:33

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üst yönetim kurulu üyeleri ile 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Özlü, "2020 yılına girmemiz ile birlikte değişim ve dönüşüm ilk olarak toplantılarımıza yansıyacak" dedi.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlık görevine başladığı günden itibaren sürdürdüğü "Üst Yönetim Kurulu" toplantısına 2020 yılının ilk Pazartesi günü de devam etti. Kurul üyeleri ile Kültür Merkezi toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Özlü gerek toplantıların gündemi gerekse belediye tarafından yapılacak projelerdeki değişim ve dönüşümden söz ederek "9 aylık süreçte yaptığımız haftalık istişare toplantımızda bugüne kadar borçların yeniden yapılandırılması, mali disiplin tedbirlerinin uygulanması ve öz kaynakların verimli değerlendirilmesi için ne yapabiliriz? Bunu değerlendirdik. Her Pazartesi yaptığımız değerlendirme toplantıları, 2020 yılına girmemiz ile birlikte değişim ve dönüşüm ilk olarak toplantılarımıza yansıyacak. Elimizdeki imkanlarla ne yapabiliriz konusunu konuştuğumuz toplantımızda artık yeni yıl bütçesi ve projelerimize aldığımız ödenekleri hangi strateji ile uygulamaya koyacağız bunu değerlendiriyoruz. İlk günden itibaren söyledik, 2019 yılını Düzce'de tamir bakım ve onarım yılı ilan etmiştik. 2020 yılı ise Düzce'de değişim, dönüşüm yılı olacak, 2020 Düzce'de çalışma yılı olacak. Proje kitapçığımızda yer alan birçok projemize 2020 yılında ilk kazmayı vuracağız. Düzce hizmete doyacak" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA