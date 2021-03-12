Başkan Özlü "100 yıldır bağımsızlığın simgesi"
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Başkan Özlü "100 yıldır bağımsızlığın simgesi"

12.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:59
Başkan Özlü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kalbi vatan ve istiklal sevgisiyle dolu Mehmet Akif Ersoy'un, Türk Milletinin Milli Mücadele günlerinde hissettiği duyguları destansı bir üslupla yazdığı İstiklal Marşı'nın 100 yıldır Türk Milletinin bağımsızlığının simgesi olduğunun altını çizen Başkan Özlü, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diye temennide bulunurken o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve insanüstü gayrete de işaret etmiştir. Yüce Türk Milletinin, Kahraman ordumuzun hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğini duyuran, gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının da sembolü olmuştur. 100 yıl önce şaheser olarak yazılan bu kıymetli metin, dün olduğu gibi bugün de Aziz Türk Milletinin karakterini, diz çökmeyeceğini, istiklale aşık olduğu duygusunu gelecek kuşaklara aktarmaktadır.

Ülkemizin Milli Marşı ve milli düsturu olan İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün 100. yıldönümünü canı gönülden kutluyor, Milli Mücadelenin Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bütün milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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