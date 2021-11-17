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Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci. Nurdağı ilçesine giderek, ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci. Nurdağı ilçesine giderek, ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Nurdağı İlçe Teşkilatını ziyaret eden İl Başkanı Eyup Ökkeçeci, ilçe Başkanı Ramazan Analık ve ilçe yönetimiyle bir araya geldi. İlçe Başkanı Analık'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özkeçeci, ilçe yöneticileriyle de teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Ziyaretine Nurdağı esnafı ile bir araya gelerek devam eden İl Başkanı Özkeçeci, esnafın talep ve beklentilerini dinledi. Özkeçeci, Nurdağı esnafı ile sohbetinde her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "İlimizde ve ilçelerimizde çalışan ve ekonomimizin temel yapı taşı olan esnaflarımızın ve kıymetli hemşerilerimizin her zaman yanındayız. Tüm sorunların takipçisi olacak, en kısa sürede sonuçlandırılması adına gayret edeceğiz" diye konuştu.

Nurdağı Galericiler Sitesi esnafı ile de buluşan Eyup Özkeçeci, Türkiye'nin en büyük 2. el hafif ticari araçlar merkezi konumunda olan Nurdağı'ndaki galerici esnafının işleri hakkında sohbet ederek, istişarelerde bulundu.

Özkeçeci'ye Nurdağı ziyaretinde İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ve il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. - GAZİANTEP

Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

Başkan Özkeçeci Nurdağı'nda

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