Başkan Özkcan'dan Efeler Belediyesi Hakkında Çıkan Haberlerle İlgili Konuştu

Başkan Özkcan'dan Efeler Belediyesi hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu



AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, bir internet haber sitesinde yer alan Efeler Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, bu tür haberleri insanlık ve ahlak dışı olarak değerlendirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Eylül ayı 2. Belediye Meclis Toplantısı'nda kamuoyunu bilgilendirmek adına çıkan habere yönelik hazırlanmış olan cevap ve düzeltme metnini okudu.

Son zamanlarda Efeler Belediyesine yönelik sosyal medyadan birtakım saldırıların olduğunu ahlak dışı, insanlık dışı iftiraların yapıldığını belirterek sözlerine başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,"Belediyemiz ile ilgili yapılan bu haberlerin ne basın ahlakıyla nede insanlıkla bağdaştırmak mümkün değildir. Efeler Belediyemizi hiç kimse hiçbir suretle, nedenle karalayamaz, suçlayamaz. Bizlere atmak istedikleri o çamur kendi suratlarına sıvanır, yapışır" dedi.

Başkan Özakcan açıklamasına şu şekilde devam etti: "Yapılan haberde gerçek durumdan farklı olarak Belediyemizde Emniyet güçlerince operasyon yapılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Emniyet Müdürlüğü mensubu iki polis memurunun yürütülen bir soruşturmaya ilişkin talep ettiği evrakları ivedi olması dolayısıyla elden almak amacıyla Başkanlığımızın ilgili birimine intikal etmesinden ibaret olan bu olay; sanki Belediyemize düzenlenen bir baskınmış gibi infial yaratmaya, aleyhe algı oluşturmaya dair çabadan ibarettir. Basın yayın organları meslek ilkeleri ve ahlakı gereği toplumsal nitelik taşıyan bilgi ve haberlerin sorumluluğunu taşımak zorundadır. Ancak bu ilkelere ve ahlaka aykırı olarak yapılan haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuyla saygıyla paylaşırım"