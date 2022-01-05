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Başkan Özkasap Vali Karadeniz'i bilgilendirdi

Başkan Özkasap Vali Karadeniz'i bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti.

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Karadeniz, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap, Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatında ürün grupları bazında başı çekirdeksiz kuru üzümün çektiğini ve bu ürünün lokomotifinin Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü olduğunu belirterek Manisa Ticaret Borsası tarafından hazırlanan Lisanslı Depo Projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Özkasap ayrıca Manisa Tarımında Dijitalleşme çalışmaları adına borsanın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Tarımın Manisa için için önemli sektörlerden biri olduğunu, pandemi döneminde bile üretimin devam etmesi ile ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu belirten Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsasının yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek Ticaret Borsasının yeni yılda da birçok başarılı projeye imza atacağına inandığını söyledi, çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Özalp ve Mehmet Ersaygı'nın hazır bulunduğu ziyarette Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret Borsası yönetim ve meclisi başta olmak üzere tüm üyelerin yeni yıllarını tebrik etti. - MANİSA

Başkan Özkasap Vali Karadeniz'i bilgilendirdi

Başkan Özkasap Vali Karadeniz'i bilgilendirdi

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