Başkan Özkan Tarımı ve çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz

Gerçekleşen görüşmede ilçedeki tarımsal ve teknolojik yatırımlar masaya yatırılırken, Başkan Özkan tohum sektöründe Türkiye'nin önde gelen markalarından Limagrain'in ilçe ekonomisinin yanı sıra, marka değeri olan tarım başlığını da doldurduğunu belirtti.

Karacabey'e ve ülkemize katkı

Saraçoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, "Tohumluk hazırlama tesisimiz sizlerin de kurdeleyi kesmesiyle 2015 yılında faaliyete geçti. İlk etapta yaklaşık 12.500 m2 kapalı alan olan tesis, 2019 yılı başında ilave olarak yapılmaya başlanan 8.000 m2'lik kapalı depo alanı ve soğuk hava depolarıyla toplamda yaklaşık 21.000 m2 kapalı alana sahip olarak, Türkiye'nin kapalı alanı en fazla tohumluk hazırlama tesisinden biri olacaktır. Tesislerimiz günlük 50 ton hibrid ayçiçeği tohumluğu ve 100 ton da hibrid mısır tohumluğu hazırlama kapasitesine sahiptir. Ayrıca tesisimizde günlük 30.000 torba tohum, el değmeden robot paketleme ile paketlenmektedir'' diyerek, firmanın Karacabey'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan bahsetti.

Ülkemiz tarımını ve çiftçisini desteklemeye devam edeceğiz

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, "Bizler 3T vizyonu ile yola çıktık. Ve tarım ile teknolojiyi bugün çağın getirdiği koşullar sayesinde yan yana düşünüyoruz. Bu anlamda, Türkiye'de tohum sektöründe öncü bir firmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ülkemiz tarımını ve çiftçisini desteklemek gerektiğine inanıyoruz. Sizlere de bu anlamda başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum'' dedi.

Kaynak: Bültenler