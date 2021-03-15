Başkan Özkan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçek vererek kutladı.

Akseki Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele döneminde gece gündüz demeden özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki sağlık çalışanlarına çiçek dağıtıldı.

Başkan Özkan, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, şunları ifade etti:

"İnsan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, her türlü afet ve krizde canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Dünyadaki en büyük mutluluğu sağlık olarak gören bir milletin fertleri olarak; insanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdadına yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz."

Programa AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu da katıldı.

Sağlık çalışanları da Başkan Özkan'a teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu