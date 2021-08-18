Başkan Özkan, Karacabeylilere aşure dağıttı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure ikramında bulundu. Pazaryerinde gerçekleşen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure ikramında bulundu.

Pazaryerinde gerçekleşen etkinliğe, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Birlik ve beraberliğimizin nişanesi

"İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayına kavuşmanın manevi huzurunu yaşıyoruz" diyen Başkan Ali Özkan, "Paylaşmanın, birlik ve beraberlik içinde olmanın hatırlandığı değerli zaman dilimlerimizden biridir Muharrem ayı… Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi toplumsal bağlarımızı ve bizleri birbirimize bağlayan önemli günlerdendir. Bu ayın en önemli simgelerinden biri olan aşure de berekettir, paylaşmaktır. Bu ayda birbirimize ikram ettiğimiz aşureler, birlik ve beraberliğimizin en güzel nişanesidir" dedi.

Başkan Özkan, Muharrem ayının aynı zamanda hicri yılın da başlangıcı olduğunu hatırlatırken, "Muharrem ayının özünü iyi anlamak, özüne layık bir şekilde idrak etmek gerekiyor. Bu vesileyle, Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor; birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler