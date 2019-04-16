Başkan Özkan, Doğanlar Mahallesi'ndeki Çalışmaları İnceledi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yoğun ziyaretçi trafiğinin arasında sahaya inerek yapılan çalışmaları inceleyip, bir dizi ziyarette bulundu.

Başkanı Özkan Altun, Doğanlar Mahallesinde hayırseverler tarafından tamir, tadilat ve tefrişatı yapılan Doğanlar Caminde incelemelerde bulundu. Daha sonra Başkan Altun, öğrenciler yararına kurulan kermesin açılışını yapıp, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Bünyan Yaşam Merkezi tarafından açılan kilim dokuma kursunu ziyaret etti.

Başkan Özkan Altun yaptığı değerlendirmede;"Ekibimizle birlikte, Doğanlar Mahalle sakinlerimiz ve mahalle muhtarımızın Doğanlar Camii için talep ettikleri çevre düzenlemesi işini yerinde inceledik. Gerçekten hayırseverlerimiz tarafından güzel bir çalışma sergilemiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizde üzerimize düşeni yapacak, birçok camimizde olduğu gibi imkanlarımız dahilinde Doğanlar camimizin eksiklerini de tamamlayacağız. Öğrencilerimiz yararına kurulan kermesin açılışını gerçekleştirdik. Kermese duyarlılık göstererek benim de bu çorbada tuzum olsun diyen hemşehrilerimizle sohbet ettik. Kermes için hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri inceleyip bilgiler aldık. Rabbim hayırlı ve bereketli etsin" diye konuştu.

Kursiyerler, kermes yetkilileri ile Doğanlar mahalle sakinleri ilgi ve alakasından dolayı başkan Özkan Altun'a teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA