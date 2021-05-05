Başkan Özkan'dan Yavuzyılmaz'a ziyaret
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Başkan Özkan'dan Yavuzyılmaz'a ziyaret

Başkan Özkan'dan Yavuzyılmaz'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Karacabey'de sağlık alanında yapılabileceklerle ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte Yavuzyılmaz'ı ziyaret eden Özkan, kendisine görevinde başarılar diledi. Karacabey'de bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık alanında vatandaşların ve sağlıkçıların en iyi hizmeti sağlaması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Özkan, "Karacabey'de İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile sürekli istişare halindeyiz. Sağlık çalışanlarımız özellikle pandemi sürecinde olağanüstü bir şekilde çalışıyorlar. Biz de Karacabey Belediyesi olarak bu süreçte sağlık çalışanlarımıza destek oluyoruz. Sahada oluğu kadar araç desteğinde de bulunuyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceğiz

Bundan sonraki süreçte de sağlıkçıların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Özkan, ellerinden geldiğince çalışmalarda yardımcı olacaklarını kaydetti. Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özkan ve İşcan'a çalışmalarında başarılar dileyen Yavuzyılmaz, Karacabey Belediyesi'ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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