Başkan Özkan'dan sosyal hizmetler vurgusu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gazi Mahallesi'nde bulunan ve Karacabey Belediyesi tarafından yapılan Taziye Evi'ni ziyaret etti.

Başkan Ali Özkan, Yenimahalle'de yapımı tamamlanan ancak pandemi nedeniyle faaliyetine başlayamayan Taziye Evi'nin bu süreçte Karacabey İlçe Kaymakamlığı'nda başlayan tadilat çalışması nedeniyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ev sahipliği yaptığını ifade etti. Özkan, müdürlüğün sosyal anlamda çok güzel işlere imza attığını söyledi.

Karacabey, 16.07.2021 – Karacabey Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları, başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gazi Mahallesi'nde bulunan ve Karacabey Belediyesi tarafından yapılan Taziye Evi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Kaymakamlık binasındaki tadilat nedeniyle geçici olarak buraya taşınan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü de ziyaret etti.

Özkan burada, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Kahraman ile bir araya geldi.

Vatandaşların talebi doğrultusunda inşaatı yapıldı

Başkan Özkan ziyarette yaptığı açıklamada, 'Yeni Mahalle, Gazi Mahallesi, Sırabademler Mahallesi ve Emirsultan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, Taziye Evi'nin inşaatını gerçekleştirdik. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın böyle bir kültürleri var, cenazeden sonra taziye birkaç gün sürüyor ve taziyeleri bu şekilde kabul ediyorlar. Ama pandemi dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'mızın yayınladığı genelge doğrultusunda, bu faaliyetler icra edilemiyordu. Bu arada da mevcut hükümet konağımızın tadilat konusu gündeme geldi ve orada faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün de bir binaya ihtiyacı hasıl oldu. Yapılan görüşmelerle taziye binası olarak kullanılacak bu yapıyı, geçici olarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Karacabey'li hemşerilerimize daha iyi hizmet etmesi maksadıyla, şu ana kadar yaptıkları güzel hizmetlerin sekteye uğramaması düşüncesiyle kendilerine tahsis ettik" dedi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü güzel işlere imza atıyor

"Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, gerçekten ilçemizde güzel hizmetler gerçekleştirdi" diyen Başkan Özkan, "Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; aşevi, barınma, ihtiyaç sahiplerinin yakacak, yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gayret gösteriyor. Biz de bütün kurumlarda olduğu gibi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'yle de koordineli olarak çalışıyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürü'müz Sayın Osman Kahraman, Karacabey Belediyesi ile son derece olumlu diyaloglar gerçekleştiriyor. Koordineli olarak bu çalışmalar devam ediyor. İşte biz çok önemsediğimiz bu faaliyetleri 'önce insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ederek, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar ilçemize yaptığı çalışmalar dolayısıyla Osman Bey'e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da kendisine ve ekibine başarılar temenni ediyorum" dedi.

Açıklama sonrası binayı gezerek Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Kahraman'dan da işleyiş hakkında bilgi alan Başkan Özkan, çalışan personelle de görüştü.

Bizi hiç yalnız bırakmadılar

Ziyarette Sosyal Hizmetler Müdürü Kahraman ise yaptığı açıklamada, "Karacabey Belediyesi'ne biz de çok teşekkür ediyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana özellikle Ali Başkan'ımızın gayretleriyle bugünlere geldik. Hizmet süresi içerisinde hiç yalnız kalmadık, herhangi bir ihtiyacımızda Karacabey Belediye'miz sürekli bizim yanımızda oldu. Biz de Ali Başkan'ımın şahsında, ilgili müdürlüklere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler