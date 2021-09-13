Başkan Özkan'dan kurtuluş günü mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını anımsatan Başkan Özkan,Karacabey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Başkan Özkan; Karacabey halkının bundan tam 99 yıl önce, vatanımızın her karış toprağında olduğu gibi düşman işgaline karşı dimdik durarak vatanımızı savunduğunu, kimsenin esaretine boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Başkan Ali Özkan, 'güzellikler şehri' Karacabey'in Bursa ve ülkemiz açısından son derece stratejik bir öneme sahip olduğuna da vurgu yaptı.

Tarihimiz destanlarla dolu

"Şanlı tarihimiz, aziz milletimizin bağımsız yaşama tutkusu sayesinde nice kahramanlık destanlarına sahne olmuştur" diyen Başkan Özkan, mesajını şöyle tamamladı: "Büyük fedakarlıklar göstererek, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden mevzilerde yüreğiyle çarpışan tüm kahramanlarımız, milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır. Bu topraklarda doğup büyüyen, bu topraklarda ekmeğini kazanan herkes için Karacabey vazgeçilmezdir. Bizlere emanet edilen bu güzel kentin daha da ileri gidebilmesi için var gücümüzle çalışmaya ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cennet vatanımız uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor; tüm Karacabeyli hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum."

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