Başkan Özkan'dan esnaf ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kentte yeni açılan iş yerlerini farklı zamanlarda ziyaret ederek esnafa 'hayırlı olsun' dileklerini iletirken, kendileriyle pandemi tedbirleri hakkında da sohbet etme imkanı oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kentte faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi.

Yeni açılan iş yerlerini farklı zamanlarda ziyaret eden Özkan, esnafa 'hayırlı olsun' dileklerini iletirken, kendileriyle pandemi tedbirleri hakkında sohbet etme imkanı oldu.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyarette, esnafın talep ve beklentilerini de dinleyen Özkan, tüm dünyada etkili olan pandemiye karşı topyekûn mücadele vurgusunu yineledi.

Hep birlikte başaracağız

Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Özkan, "Bildiğiniz gibi pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Normalleşme sürecinde asla rehavete kapılmamalıyız. Sık sık vurguladığımız gibi maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına en iyi şekilde uymaya gayret gösterelim. Kurallara ne kadar sıkı uyarsak, bu süreci o kadar hızlı atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız ve eski güzel günlerimize yeniden döneceğiz. Bu vesileyle sizlere, sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi Pasaj kente yakışır hale getirildi

Şehir merkezinde bulunan tarihi pasajın da kısa süre önce tadilattan geçip yeniden faaliyete girmesinin, şehrin merkezi açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan Özkan, "Dokusu bozulmadan şehre yakışır bir düzen alan bu pasajımız da ilçemize renk kattı. Esnaflarımızın da içinde yer almaya başlamış olması bizleri sevindirdi. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler