Başkan Özkan'dan enerji yatırımlarına destek vurgusu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sanko Enerji CEO'su Hakan Yıldırım ve İşletme Müdürü Serdar Utkubay ile bir araya geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Sanko Enerji CEO'su Hakan Yıldırım ve İşletme Müdürü Serdar Utkubay ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, ilçede gerçekleştirilen enerji yatırımları konuşuldu.

Kente değer katan tüm faaliyetlerin destekçisiyiz

Karacabey'de de rüzgâr enerji santrali bulunan firma için bunun yanında neler yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmede Başkan Ali Özkan, "Sanko Enerji'nin değerli yöneticileri ile bir araya geldik, verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ilçemiz hem de ülkemiz adına önemli bir alan enerji. Bu anlamda, bizler de ülkemize ve bölgemize değer katan bu tarz çalışmalara destek vermeye her zaman hazırız. İnşallah Karacabey'deki yatırımlar ile birlikte güzellikler şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlanacak. Karacabey'e ve bölgemize değer katan tüm faaliyetlerin takipçisi ve destekçisiyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler