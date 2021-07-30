Başkan Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Başkan Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Karacabey'de Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay'ın tayinin çıkması üzerine kendisinin yerine göreve atanan Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etmişti.

Başkan Ali Özkan da önceki gün, Başsavcı Sadullah Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Özkan, Karacabey'in tarihi ve doğal güzelliklerinden yanı sıra tarım ve teknoloji alanındaki faaliyetlerinden bahsetti. Gerçekleşen görüşmede Başkan Özkan, Başsavcı Gümüş'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Karacabey önemli bir gelişim içerisinde

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başsavcı Sadullah Gümüş de Karacabey'in son yıllarda önemli bir gelişim içerisinde olduğunu vurgulayarak, kentin daha da gelişimi için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Çağatay Akman Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Eda Erdem Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Özkan'dan Başsavcı Gümüş'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:47:47. #1.14#

title