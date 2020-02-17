Başkan Özkan'dan Ankara'da yoğun mesai

17.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:33

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Özkan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret etti. Özkan eğitimden, enerjiye, spordan taşınmaz mallara yönelik pek çok alanda önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Gerçekleşen ziyaretlerde, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık da Başkan Özkan ile Milletvekili Esgin'e eşlik etti.

İlçedeki eğitim çalışmaları konuşuldu

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın ilk durağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk'un makamında bir araya gelinen görüşmede Başkan Özkan, ilçedeki eğitim alanında yapılan çalışmaları ve beraberinde projeleri aktardı. Ziyarette, özellikle deprem riski taşıdığı için yıkım kararı alınan Karacabey Cumhuriyet İlkokulu ek binaları ve 14 Eylül Ortaokulu ile ilgili süreç görüşüldü.

Müjdeli haberler yakında

Özkan ve Esgin'in ziyaretlerdeki bir diğer durağı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun oldu. Özkan bu görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada ise "Kısa süre önce Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa ziyaretinde, bazı taşınmazların belediyeye kazandırılması noktasında Karacabey adına çeşitli taleplerimiz olmuştu. Özellikle Yeniköy ve Karacabey'de çeşitli gayrimenkullerle ilgili bu yönde taleplerimiz vardı. Bunlarla ilgili taleplerimizi hassasiyetle takip ediyoruz. 3-4 yıldır takipçisi olduğumuz konular var. Daha önce de ziyaretlerimiz olmuştu bununla ilgili. İnşallah bunlarla ilgili müjdeli haberi vereceğiz" dedi.

Başkan Özkan ve Esgin'in bir diğer durağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Şahin oldu. Ziyarette, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mete Erol ile Bakan Danışmanı Emre Şahin de yer aldı.

Karacabey Belediyespor'un başarısı konuşuldu

Daha önceden Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürlüğü yapmış olan Şahin ile gerçekleşen görüşmede, Karacabey Belediyespor'un başarısı konuşulan konular arasında yer aldı. Ayrıca ziyarette Başkan Özkan, Gençlik ve Spor Bakanının Bursa ziyaretinde, Büyükşehir'den sonra en büyük desteği Karacabey'in aldığını ve bundan büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Bu yatırım atağının ardından, proje çalışmalarına ve çizimlere başlandığını duyuran Özkan bunlarla ilgili Şahin'e bilgi aktardı.

Özkan ziyaretle ilgili, Gençlik ve Spor Bakanlığının önümüzdeki zaman dilimlerinde oluşacak yeni projeleri olduğunu ve bunlarla ilgili de Karacabey Belediyesi'nin göz önünde bulundurulmasını dile getirdiklerini ifade etti.

Doğalgaz ihtiyacı olan alanlarla ilgili yapılabilecekler konuşuldu

Özkan ve Esgin, Ankara temasları kapsamında son olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli ve kurul üyesi İbrahim Tan ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Karacabey'in özellikle doğalgaz ihtiyacı olan alanlarıyla ilgili neler yapılabileceğine dair çeşitli konulara değinildi. Ve izlenmesi gereken yollar masaya yatırıldı.

Kaynak: Bültenler