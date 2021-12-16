Başkan Özkan'dan altyapı sporcularına sürpriz ziyaret

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediyesi'nin spora desteği hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aynı zamanda şeref başkanı olduğu Karacabey Belediyespor'un altyapı antrenmanlarına katıldı. Ali Özkan, altyapı sporcularının çalışmalarını yürüttüğü tesislerde genç sporcular, aileleri ve teknik heyetle bir araya geldi. Ziyarette futbolcularla yakından ilgilenen Özkan, genç yaş grupları ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çekildi.

Genel Kaptan İlker Özdemir ile Belediyespor altyapı antrenörleri Kadir Çattık ve Kamil Çağlı'dan da çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ali Özkan, genç sporcuların aileleri ile de sohbet etti. Özkan, "Göreve geldiğimizden bu yana Karacabey'de lisanslı sporcu sayısını artırmak için elimizden geleni yaparken, bunun sporun her alanında olması için de gayret sarf etmiştik. Şimdi gençlerin altyapı çalışmalarına göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizleri çok mutlu etmektedir. Ailelerine de bu konuda teşekkür ediyorum. Bunun yanında teknik heyetimize, hocalarımıza da özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karacabey Belediyespor altyapısında 14 yaşından 20 yaşına kadar olan gençlerimiz futbol eğitimi görüyor. Bugün burada bulunan sporcularımız, yeşil sahada Karacabey'imizi temsil ediyor. 250'den fazla gencimizin olduğunu öğrendim. Bu çok sevindirici. Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet