Başkan Özkan'dan 19 Mayıs mesajı
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Başkan Özkan'dan 19 Mayıs mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özkan'dan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:39

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs 1919da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığını ve bağımsızlık mücadelesinin başlatıldığını anımsatan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, güçlü Türkiye yolunda gençlerin ülkemizi çok daha iyi seviyelere taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi. Başkan Özkan, yurdun dört bir yanının işgal edildiği bir dönemde, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs'ta canlanan milli ruhun, bugün Türk gençliğinin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini vurguladı.

Ali Özkan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs, milletimizin vatan sevgisiyle topyekun harekete geçerek, yokluklar içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı en özel günlerden biridir. Aziz Türk milletinin var olma mücadelesinde son derece önemli olan 19 Mayıs tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan etmesi açısından da büyük anlam taşımaktadır. Milletimizin yeniden şahlanışının timsali olan 19 Mayıs'lar, Türk milleti var olduğu sürece büyük bir coşku ile kutlanmaya devam edecektir. Türk gençliğinin vatanını seven, ahlaklı ve üreten bireyler olarak yetişmesi, hepimizin en büyük temennisidir. Bu vesileyle, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canını hiçe sayan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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