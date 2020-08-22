Başkan Özkan Altun'un testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Özkan Altun'un testi pozitif çıktı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Özkan Altun'un testi pozitif çıktı
22.08.2020 22:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:42

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, aldığımız tüm tedbirler ve kurallara karşı olan hassasiyetimize rağmen maalesef korona virüs testlerim pozitif çıkmıştır. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak, istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı karantina sürecim tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Evimde izole durumdayım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti 3. Sayfa
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Giresun'da meydana gelen sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Giresun'da meydana gelen sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor
Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Kaza yapan arkadaşının başında 'Ölme' diye feryat eden genç, yürek dağladı
Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
7 yaşındaki zihinsel engelli çocuk 5. kattan düştü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Fatih Dönmez Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Murat Boz Demet Özdemir Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Futbolcu Karadeniz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Özkan Altun'un testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 23:06:41. #1.14#
title