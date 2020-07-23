Başkan Özkan Altun'dan ahırı yanan besiciye geçmiş olsun ziyareti
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Başkan Özkan Altun'dan ahırı yanan besiciye geçmiş olsun ziyareti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, dün gece çıkan yangında 9 büyükbaş hayvanın telef olduğu ahırda incelemede bulundu.

Başkan Özkan Altun'dan ahırı yanan besiciye geçmiş olsun ziyareti
23.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:47

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, dün gece çıkan yangında 9 büyükbaş hayvanın telef olduğu ahırda incelemede bulundu.

Olayın meydana geldiği Karakaya Mahallesi'ne gelen Altun, ahırın sahibi İdris Gül ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Altun, belediye olarak üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu belirten Altun, "Dün akşam saatlerinde hepimizi üzen hadise nedeniyle bir kez daha İdris Gül, ailesi ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çıkan yangında Gül ailesinin 9 büyükbaş hayvanı telef oldu. Maddi zararları gerçekten büyük. Tek tesellimiz hiç bir vatandaşımızın canına zarar gelmemiş olması. Olayı haber alır almaz ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Beş personelimiz, kepçe, kamyon ve arozözle söndürme çalımları için hemen olay yerine intikal etti. Şu an ekiplerimiz temizlik ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. İnşallah ailemizi yalnız bırakmayacağız, yaraları hep birlikte saracağız." dedi.

Kaynak: AA

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