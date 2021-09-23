Başkan Özkan Alp misafirlerini ağırladı

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İcral ve 2. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Osman Soydal, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ile birlikte Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve İlçe Adliyesine ziyarette bulundular.

Belediye Başkanı Özkan Alp, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İcral ve 2. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Osman Soydal'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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