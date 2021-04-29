Başkan Özkan'a okula destekleri için teşekkür ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Özkan'a okula destekleri için teşekkür ziyareti

Başkan Özkan'a okula destekleri için teşekkür ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Ortasarıbey Mahalle Muhtarı Mustafa Ay, Ortasarıbey Serkan Argın Okul Müdürü İbrahim Yılmaz ve Okul Aile Birliği Başkanı Şaban Masyan'ı ağırladı.

Karacabey Belediyesi'nin eğitime yönelik koşulsuz desteği sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Ortasarıbey Mahalle Muhtarı Mustafa Ay, Ortasarıbey Serkan Argın Okul Müdürü İbrahim Yılmaz ve Okul Aile Birliği Başkanı Şaban Masyan'ı ağırladı.

Gerçekleşen görüşmede Muhtar Ay, okula yapılan destekler için Başkan Özkan'a teşekkür ederek, "Belediyemizin katkılarıyla okulumuzun dış cephesinden bina içerisindeki tamiratlara, çevre düzenlemesinden teknik desteğe kadar çeşitli alanlarda önemli katkılar sağlandı. Destekleri için Başkanımız Ali Özkan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtar Ay ayrıca hem veliler hem de öğretmenler adına Başkan Özkan'a plaket takdim etti. Okul Müdürü İbrahim Yılmaz da destekleri için Başkan Özkan'a teşekkürlerini ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Eğitim ve sağlık önceliğimiz

Başkan Özkan da ziyarette yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizden bu yana, eğitim ve sağlık kurumlarına öncelikli davranarak halkımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu zamana dek hem kurum binalarına hem teknik donanımlarına hem de sosyal ve kültürel faaliyetlere her türlü desteğimizi sağlamaya çalıştık. Bu desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Nazik ziyaretlerinden ötürü okul müdürümüze, muhtarımıza ve okul aile birliği başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Özkan'a okula destekleri için teşekkür ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:31:47. #1.15#

title