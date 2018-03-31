Başkan Özgüven Vatandaşlarla Buluştu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Şinasi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Özkan Özgüven, mesaisinin büyük bölümünde hemşehrileri ile bir araya geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Mümkün oldukça onlarla iç içe olmaya gayret gösteriyoruz. Belediye çalışmalarında onların istek ve talepleriyle planlamalarımızı oluşturuyoruz. 87 mahallemize hizmet götürme noktasında büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Makamlar, mevkiler gelip geçici... Önemli olan Ereğli'mize layıkıyla hizmet etmek. Bu şehir bizim, birlik ve beraberlik içerisinde bu kadim şehri hak ettiği yerlere taşımalıyız. Küçüklerin abisi, büyüklerin bir evladıyız. Bu noktada hemşehrilerimizden aldığımız enerji bizi daha da kamçılıyor. Bu anlamda Şinasi mahallemizin hamarat kadınları, ablalarımız ve kardeşlerimizin davetlerine icabet ettik. Onların talep ve istekleri dinliyor, gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi. - KONYA