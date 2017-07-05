Başkan Özgüven: "Bu Yüce Millet 15 Temmuz Ruhunu Sonsuza Kadar Yaşatacaktır"

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Konya Sağlık-Sen'in destek verdiği 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'na katılan ekip başları Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret etti.



"Vatansever arkadaşlarımızı aramızda görmekten ve onları şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz" diyen Başkan Özgüven, "Onlar kutlu ve uzun bir yola çıktılar. Bu uzun yolda gittikleri her yerde şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ederek onların mezarlarından aldıkları toprakları Çanakkale'ye götürmek gibi de güzel bir amacı güdüyorlar. Ayrıca bu kardeşlerimiz gittikleri yerlerde şehit ailelerimizi de ziyaret edecekler, onlara bizlerin selamlarını iletecekler. 15 Temmuz Türk tarihine vurulmuş kara bir damgadır. Ancak Türk Milleti bu kara geceyi Çanakkale ruhuyla destansı bir zafere dönüştürdü. Türk Milleti iradesine, özgürlüğüne ve bağımsızlığına ket vurulamayacağını o kara gecede tüm dünyaya göstermiştir. Bu yüce millet 15 Temmuz ruhunu sonsuza kadar yaşatacaktır. O gece yapılan kalkışmanın bertaraf edilmesinde en önemli faktör Cenab-ı Allah'ın yardımı ayrıca halkımızın gözlerini kırpmadan mermilerin, tankların önünde durması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ve önderlik vasıflarıyla milletimizin bu hain darbe girişimine karşı duruşunun fitilini ateşlemesidir. FETÖ mensubu hainlerin iç yüzleri her geçen gün halkımız tarafından anlaşılmaktadır. Kendi insanına kurşun sıkan, vatanın birliğine ve milletin iradesine kasteden bu hainleri ne bu millet ne de tarih affetmeyecek. Bu duygu ve düşüncelerle böyle anlamlı tura öncülük eden Dr. Mustafa Koyuncuoğlu'na, Dr. Nurettin Uyar'a, Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Ahmet Ekizer'e ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Hedeflerine sağlıklı bir şekilde kazasız, belasız ulaşmalarını yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi.



Ziyarette, bisikletçiler, Başkan Özgüven'e 249 şehidin isminin yazdığı forma hediye etti. Başkan Özgüven ise bisikletçilere Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ettikten sonra belediye önünden uğurladı. 1 Temmuz'da Konya'da başlayan tur 19 Temmuz'da Çanakkale'de son bulacak. Yaklaşık 250 bisikletçinin katıldığı turda toplamda bin 600 kilometre yol yapılacak. - KONYA