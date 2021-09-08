Başkan Özgener'den 9 Eylül açıklaması

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 9 Eylül'den aldıkları güç ve kararlılıkla Türkiye'nin gelişimine katkı koymak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 9 Eylül'den aldıkları güç ve kararlılıkla Türkiye'nin gelişimine katkı koymak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Özgener, "Kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlık ve vatanseverliğin sembol şehri olan İzmir, bugün de ülkemizin gelişimi için kilit rol oynamakta, cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yaklaştığımız bu dönemde ülkemizin itici gücü olmaktadır" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu. İzmir'in çok zor günlerden geçtiğinin altını çizen Özgener, sözlerine şöyle devam etti: "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ordumuzun İzmir'i kurtarmasından hemen 4 gün sonra, 13 Eylül'de meydana gelen büyük İzmir yangını, İzmir'in tüm ekonomik, sosyolojik ve fiziksel görüntüsünü değiştirdi. Söz konusu yangında İzmir'in hayati önem taşıyan birçok yeriyle birlikte Kordon'da bulunan İzmir Ticaret Odası binası da odaya ait tüm belge ve kayıtlarla birlikte kül oldu. Buna rağmen yangından sonra kendini en çabuk toparlayan kurumlardan biri olarak odamız, sadece 2 ay gibi kısa bir sürede yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Lozan'da yapılan barış görüşmelerinin özellikle iktisadi konulardaki uyuşmazlık nedeniyle kesintiye uğradığı bir sırada, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi, Türkiye'nin geleceğine damga vuran en önemli buluşmadır. İşgalin ve savaşın yıkımını yaşayan, büyük yangın ve nüfus yapısında meydana gelen değişikliğin sonucunda iktisadi bakımdan çökmüş olan İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın adeta bir sembolü haline geldi. Bu nedenle, Türkiye İktisat Kongresi İzmir'de toplandı."

İzmir'in ticari geleneğinin güçlü olması, İzmirli tüccarın ekonomik bağımsızlığına düşkün olması nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı, İzmir İktisat Kongresi'ni İzmir'de toplayarak başlattığını söyleyen Özgener, "İzmir İktisat Kongresi'nden 4 yıl sonra İzmir Ticaret Odası Meclisinin İzmir'de 9 Eylül'de bir sergi açılması yönündeki kararı çerçevesinde '9 Eylül Sergisi' 4-25 Eylül 1927 tarihinde gerçekleştirildi. 72'si yabancı olmak üzere 338 müessesenin yer aldığı serginin başarısı İzmir'de fuarcılık kültürü ve geleneğinin temelini oluşturdu ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın başlangıcı oldu. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 31 Ocak 1931 tarihinde İzmir Ticaret Odasını ziyaret etti ve tarihi bir konuşma yaptı. Harap bir haldeki şehrimizin ve Ege İktisadi Mıntıkasının 1923 yılında 33 milyon lira olan ihracatının 1929 yılında 99 milyon liraya çıkmasını takdire şayan bir husus olarak değerlendirdi. Odamızın sunmuş olduğu rapora her anlamda katıldığını beyan etti. Milletimiz, kurtuluş mücadelesi boyunca eşine rastlanmayacak bir kahramanlık göstererek tarih yazdı. 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren şanlı ordumuz, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu da açmış oldu. Milletimiz, bu zaferden aldığı güçle kısa sürede büyük işler başardı. Bizlere düşen Türkiye'yi en üst noktaya taşımak, ülkemizin gelişimi için tüm gücümüzle çalışmak. İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı