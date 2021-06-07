Başkan Özgan orakla ekin biçti

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Belediye meclis üyeleri, yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Ergenuşağı ve Işıkkaya mahallelerini ziyaret eden Başkan Özgan, yapılan hizmetler ile yapılacak çalışmaları yerinde planladı. Başkan Özgan, "Biz, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız. Söz verdiğimiz her işi yapıyoruz, tutamayacağımız sözler de asla vermiyoruz" dedi.

Başkan Özgan, Işıkkaya Mahallesinde vatandaşları ziyaretinde, eline ellik takarak orak ile ekin biçip bereketli olması temennisinde bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı