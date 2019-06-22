Başkan Özer ve hakimlerden Vali Akbıyık'a ziyaret

Tayini çıkan Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrullah Özer ve beraberindeki hakimler, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayınlanan Adli ve İdari Yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile tayini çıkan Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrullah Özer ve beraberindeki hakimler, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, tayini çıkan 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrullah Özer ve beraberindeki hakimlere kentteki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA