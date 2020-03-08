Başkan Özel'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Dünya Kadınlar Günü, Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel

Başkan Özel'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:14
Başkan Özel'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, mesajında milli ve manevi değerlerin, kültür ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcılarının kadınlar olduğunu ifade etti.

Kadınların sahip olduğu her hakkın özünde milletin tüm fertleri için büyük bir ümit kaynağı olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Çünkü toplumsal huzur, bir annenin, bir eşin kalbindeki huzurla yakın alakalıdır ve kadınların sahip olduğu haklarla birlikte demokrasimiz güçlenerek daha sağlıklı işler hale gelecektir. Sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza sahip çıkmalı ve hak ettikleri değeri vermeliyiz. Şanlı tarihimize baktığımızda Türk kadını tarihimizin her devresinde eşsiz fedakarlık ve cefakarlık göstermiş, cephelerde kahramanlıklarla destanlaşmış, hayatın her alanında önemli sorumluluklar almıştır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (SAV) 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözünün muhatabı olan kadınlar, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir. Bu vesileyle, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin önlendiği ve kadınların yönetimin her aşamasında ve hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle tüm vefakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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