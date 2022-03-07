Başkan Özdoğan: "Türkiye gelişirken en fazla katkı veren kadınlarımız olmuştur"

HACILAR, KAYSERİ (İHA) - Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Özdoğan, "Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur" dedi.

Özdoğan mesajında şu görüşlere yer verdi; "Kadınlarımız fedakarlıkları ve nezaketleriyle toplumumuzun denge unsuru olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin odak noktasında yer alan kadınlarımız, üstlendikleri misyonu yaşatma görevini, ülkenin yaşadığı problemlerin birinci derecede muhatabı olmalarına rağmen hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş ve gelişen ülkemizde söz sahibi olmuşlardır." Kadınların, en değerli varlıklar olduğunu kaydeden Özdoğan, "Umutlu, yarınlara ancak kadınların üretimiyle ulaşılabilir" dedi.

"Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur" diyen Özdoğan, "Gelecek nesillerin yetişmesi şüphesiz onların omuzlarındadır. Tüm insanlığın bu bilince sahip olması gerekmektedir. Kadınlarımızın fedakarlıkları göz ardı edilemez bu vesile ile yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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