Başkan Özdoğan: "Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor"
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Başkan Özdoğan: "Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor"

Başkan Özdoğan: 'Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hisarcık caddesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hisarcık caddesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Özdoğan 11 Temmuz itibariyle kullanıma açılacak olan yolun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yol çalışmasını birim amirleriyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Özdoğan yapılan çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi; "Alt yapısı biten Hisarcık caddemizin bugün üst yapısı da tamamlanmak üzere gün içerisinde çalışması tamamlanacak olan yolumuz kullanıma açılmış olacak. Burası bizim ana arterlerimizden olan bir yolumuz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."

Başkan Özdoğan yapılan çalışmanın daha önceden planlandığını belirterek, tüm işlerin planlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Özdoğan; "Bayram öncesinde 500 metrelik yolun asfaltını kazasız belasız tamamladık, inşallah yine bayram öncesi Hacılar -Hisarcık yolumuz büyük oranda tamamlanacak. Yaz boyunca burada duvar çalışmaları da hızla sürecek. Katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: 'Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor'
Başkan Özdoğan: 'Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor'
Başkan Özdoğan: 'Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor'
Başkan Özdoğan: 'Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor'
Başkan Özdoğan: 'Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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