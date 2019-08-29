Başkan Özdoğan: "Tarihimiz şanlı zaferlerle dolu"

29.08.2019 09:53

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Özdoğan; "30 Ağustos, geçmişi şanlı zaferlerle dolu Türk Milletinin, tarihin dönüm noktasında kazandığı ve ülkemizin temellerini sağlamlaştıran, bizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadelenin ve muhteşem zaferin ifadesidir" dedi. Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Yaklaşık bin yıldır üzerinde yaşadığımız vatanımız olan Anadolu'nun kurtuluşunu ve bağımsızlığımızı müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm fertleriyle hep birlikte büyük bir direniş gösterdiği muhteşem bir destandır. Milletimiz, tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de içte ve dışta tüm terör unsurlarına karşı sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile her türlü mücadeleyi sürdürmektedir. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bekası ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA