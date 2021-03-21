Başkan Özdoğan: "Şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz"
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Başkan Özdoğan: "Şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz"

21.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:18
Başkan Özdoğan:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Başkan Özdoğan, vatandaşları Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına riayet ederek "Covid19'u birlikte yenebilir, şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz" dedi.

2020 yılında yaşanan ve halen devam eden pandeminin her ne kadar işleri etkilese de belediye olarak bu süreci en iyi şekilde değerlendirdiklerini hatırlatan Başkan Özdoğan, özellikle son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekti. Hacılar Belediyesi olarak pandemi sürecinde 400 bin adet maske ürettiklerini hatırlatan Özdoğan, "Elimizdeki maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza ücretsiz veriyoruz. Bunun yanı sıra çocuk maskesi de üreterek küçük yavrularımızın sağlığını koruma adına çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Başkan Özdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle yaşlı, hasta ve bağışıklığı düşük olan kişilerin sıklıkla kullanmış olduğu banka, sağlık ocağı, postane, eczaneler günlük olarak insan sağlığına zarar vermeyen özel dezenfektanlarla düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Jandarma, İlçe Sağlık müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü binaları gibi halkın yoğun kullandığı alanlar gün aşırı olmak üzere dezenfekte edilmektedir. Ayrıca ilçemizde kurulan VEFA Sosyal Destek Grubumuz vasıtasıyla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap vererek onların bu süreçte mağdur olmamaları için gayret gösteriyoruz. Unutmayalım Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına riayet ederek Covid-19'u birlikte yenebilir, şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz." - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: 'Şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz'
Başkan Özdoğan: 'Şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz'
Başkan Özdoğan: 'Şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz'
Başkan Özdoğan: 'Şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz'
Başkan Özdoğan: 'Şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz'
Başkan Özdoğan: 'Şehrimizin rengini maviye çevirebiliriz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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