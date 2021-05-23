Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu
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Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu

Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ören Dere Kanalı çalışmalarını yerinde inceledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ören Dere Kanalı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalında yapılacak çalışmalar öncesi yapılan alt yapı çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

Kayseri Caddesi üzerinde KASKİ'nin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, birim amirlerinden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Ören Dere kanalı çalışması öncesinde yapılan alt yapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan, KASKİ'nin ardından elektrik ve doğalgaz şirketlerinin de çalışmalarına hız vereceğini belirterek şöyle konuştu;

"İlçemizdeki şantiye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bayram sonrası dediğimiz gibi bir taraftan 90 Milyon TL bütçeli Karayolları Bölge Müdürlüğümüz Erciyes yolundaki çalışmalarına bir ay önce başlamıştı. Diğer taraftan da ilçemizin güney çıkışı ve kuzeydeki girişinde de maliyeti 10 Milyon TL olan DSİ'mizin kanal çalışmaları ve yaklaşık 1 kilometrelik hattımızdaki çalışma öncesi hazırlıklar sürüyor. Bununla birlikte Kayserigaz, Telekom ve Elektrik şirketimiz çalışmalarında kanalda herhangi bir sıkıntı olmaması açısından kanal öncesi hazırlıklarına başlamış bulunuyor."

Başkan Özdoğan, "Yapılan bu hizmetler yaşam kalitemizi artırmak ve güzelleştirmek adına yapılan hizmetlerdir. Yapılan çalışmalar inşallah kazasız belasız tamamlanır. Görüldüğü üzere ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımız son hızla devam etmekte yapılan çalışmalarla birlikte yaz ayını dolu dolu geçireceğiz. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu
Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu
Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu
Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu
Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu
Başkan Özdoğan Ören Dere Kanalı'nda incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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