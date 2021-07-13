Başkan Özdoğan: "O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız"
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Başkan Özdoğan: "O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız"

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan mesajında; "Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizde farklı kurumlara yuvalanmış, dış mihraklardan emir alan; ruhunu, vatanını ve namusunu pazara çıkarmış FETÖ terör örgütü mensupları eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi, halkın vatan sevgisiyle sarılmış iman dolu göğsünde eritilmiştir. Aziz milletimizin, tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan bu zalimler, Baş Komutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla korkusuzca meydanlara inen vatandaşlarımıza silah doğrultarak acımasızca saldırmışlardır. Kendi menfaatleri için başkalarının maşası olmayı marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun işbirlikçileri karşılarında ölüme meydan okuyan bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardır. Bu vesile ile FETÖ tarafından milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Özdoğan: "O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız" - Haberler
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