Başkan Özdoğan muhtarlarla buluştu

21.10.2019 15:44

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, meclis üyesi Bekir Tuğrul, birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, iş birliği ve istişare içinde muhtarlarla modern Hacılar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşa ulaşmada en etkin kurumlardan birinin muhtarlık olduğuna vurgu yapan Başkan Özdoğan, "Muhtarlar, kaymakamlık ve belediye ile çalışarak hizmetlerin tamamından sorumludurlar. Bizler de iş birliği ve istişare içinde sorunları birlikte çözeceğiz. Bu makamlar, hizmet, icraat ve çözüm makamı, bu nedenle ilçemizin imarı ve modernizasyonu için hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Ben buradan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, işlerinde kolaylıklar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA