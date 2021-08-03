Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Başkan Özdoğan 2021 yılının açılış ve temel atma yılı olacağını hatırlatarak yapımı tamamlanan birçok projenin açılışını yapacaklarını duyurdu.

Hacılar Belediyesi Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Özdoğan, muhtarlara ilçede yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantıya AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç'de katıldı. Pandemi dolayısıyla uzun zamandır muhtarlar bir araya gelemediklerini belirten Başkan Özdoğan, muhtarları bilgilendirmek onların talep ve önerilerini aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız yerel yönetimlerin gözü kulağıdır. Vatandaşımıza ulaşılabilen en kolay ve en hızlı noktadır. Bizde bu bilinçle hareket etmeye çalışıyor, çalışmalarımıza yön veriyoruz. 2021 yılı açılışlar ve temel atmalar yılı olacak demiştik. Açılış ve temel atmalarımız hazır, projelerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Genel merkezimizden ve büyükşehrimizden alacağımız tarihler doğrultusunda başta stadımız olmak üzere aile sağlığı merkezimiz, meydan parkımız, Hacılar Hisarcık yolu, Kentsel dönüşüm konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz. Hacılarımız sürekli gelişen, sürekli ivme alan bir ilçemiz. Pandemi dolayısıyla insanların müstakil yapılara olan düşkünlüğü ve talebi arttı. Dolayısıyla bizim de bu noktada çalışmalarımız hız kazandı. Gerek yaptığımız revizyonlarla gerekse yeni açtığımız imar yolları ile daha konforlu bir yaşam daha konforlu bir Hacılar için tüm ekimizle gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızda bize destek veren muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz."

Toplantıda daha sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak talep ve öneriler dinlendi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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