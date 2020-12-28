Başkan Özdoğan: "Mahalle fırınları tamamlandı"
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Başkan Özdoğan: "Mahalle fırınları tamamlandı"

28.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:00
Başkan Özdoğan:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlarımızın kendi unları ve kendi elleri ile ekmeklerini pişirebilmeleri için Karpuzsekisi, Hürmetçi, Sakarçiftliği Mahalleleri ile Çayırkaşı Mevkiinde fırın yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İlçemize ve mahallelerimize hayırlı...

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlarımızın kendi unları ve kendi elleri ile ekmeklerini pişirebilmeleri için Karpuzsekisi, Hürmetçi, Sakarçiftliği Mahalleleri ile Çayırkaşı Mevkiinde fırın yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İlçemize ve mahallelerimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Özdoğan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Fırınlarımızı hazır olarak getirttik, daha öncede söz verdiğimiz üzere bu mahallelerimize toplamda 4 adet olmak üzere 18 metrekareden oluşan fırınlarımızı geçtiğimiz aylarda yapımına başlamıştık, bu ay içerisinde de yapımları tamamlandı. İlçe halkımızın rahat edecekleri şekilde dizaynı yapılan fırınlarımızda halkımız kendi hamuruyla yöresel ekmeklerini ve yemeklerini yapabilecekler."

Başkan Özdoğan, vatandaşların özlenen lezzetleri bu vesile ile tekrardan yapabilme imkanı bulabileceklerini belirterek, "Yapılan fırınların ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: 'Mahalle fırınları tamamlandı'
Başkan Özdoğan: 'Mahalle fırınları tamamlandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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