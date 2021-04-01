Başkan Özdoğan: "Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz yeni temeller atacağız"
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Başkan Özdoğan: "Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz yeni temeller atacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Özdoğan: 'Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz yeni temeller atacağız'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesine önem verdiklerini hatırlatarak, kentsel dönüşümle Hacıların çehresinin değişeceğini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesine önem verdiklerini hatırlatarak, kentsel dönüşümle Hacıların çehresinin değişeceğini belirtti. Kentsel dönüşüm projesi bizim vizyon projelerimizden biri diyen Başkan Özdoğan, bu yaz yeni binaların temellerinin de atılacağını söyledi.

Birinci etapta yapımı tamamlanan 5'inci bloğun yaz aylarında teslim edileceği müjdesini veren Başkan Özdoğan şu bilgileri verdi:

"Vizyon projemiz olan Kentsel Dönüşüm Projesi, planlandığı gibi devam ediyor. Proje kapsamında 10 hektarlık bir alanda 600'e yakın bağımsız birimin yıkımını tamamladık. 1'inci etap 4 bloğumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Haziran sonu itibariyle yine 1. Etap 5'inci bloğumuzun anahtar teslimini yapacağız. 2. etap 4 bloğun temelini ise 2021 yılı içerisinde atacağız. Kentsel Dönüşüm Projesi ile Hacılar'ın çehresi değişecek. İlçemize yeni bir değer katacak vizyon projemiz Kentsel Dönüşüm'de, 1101 Konut, 20 bin metrekarelik Ticaret Alanı alanı, yeni oluşacak meydan olmak üzere Hacılar Belediyesi'nin 20 milyonluk bütçesinin 10 katı kadar bir proje söz konusu oluyor. İnşallah en kısa sürede söz verdiğimiz gibi daireleri hak sahiplerine teslim edeceğiz." - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: 'Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz yeni temeller atacağız'
Başkan Özdoğan: 'Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz yeni temeller atacağız'
Başkan Özdoğan: 'Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz yeni temeller atacağız'
Başkan Özdoğan: 'Kentsel dönüşüm projesinde bu yaz yeni temeller atacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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