Başkan Özdoğan: "Güzel projelerimiz yakında"
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Başkan Özdoğan: "Güzel projelerimiz yakında"

12.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:13
Başkan Özdoğan:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek, hasbihal etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek, hasbihal etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve meclis üyeleri ile birlikte halkın arasında olan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, sorun ve sıkıntıları yerinde tespit ettiklerini belirterek, "Her vatandaşımızın görüşü bizler için önemli. Sahada birebir halkımızla bir araya gelerek onların derdini dinleyip en kısa sürede çözüm üretmek için çalışıyoruz" dedi. Hacılar merkezde Cami Kebir civarındaki esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Özdoğan, artan vakalara da dikkat çekerek maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlara maske dağıtan Özdoğan Hacılar halkının kurallara dikkat etme konusunda duyarlı olduğunu belirtti. Ziyaret esnasında esnaflar, Başkan Özdoğan'a yaptıkları hizmetlerden dolayı memnuniyetini de dile getirerek teşekkür etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

"İlçe halkımızı teşkilatımızla birlikte ziyaret ediyoruz. Yaptığımız işlerin takdir görmesi bizleri de tabi ki memnun ediyor. 2021 yılında ilçemizde güzel işler daha da artacak. Bu yıl açılışlarımız ve temel atmalarımız hız kesmeden devam edecek. Yaptığımız işler Hacılarımıza yakışır." - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: 'Güzel projelerimiz yakında'
Başkan Özdoğan: 'Güzel projelerimiz yakında'
Başkan Özdoğan: 'Güzel projelerimiz yakında'
Başkan Özdoğan: 'Güzel projelerimiz yakında'
Başkan Özdoğan: 'Güzel projelerimiz yakında'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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