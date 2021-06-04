Başkan Özdoğan'dan kan bağışı
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Başkan Özdoğan'dan kan bağışı

Başkan Özdoğan'dan kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçe meydanına kurulan Erciyes Üniversitesi kan merkezi çadırını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçe meydanına kurulan Erciyes Üniversitesi kan merkezi çadırını ziyaret ederek kan bağışında bulundu.

Hacılar ilçe meydanına kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı çadırını ziyaret eden Başkan Özdoğan, burada donör kazanım uzmanı Fatih Polat'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra kan bağışında bulundu.

Kan vererek hayat verildiğine vurgu yapan Başkan Özdoğan, "ERÜ kan merkezi çalışanlarına ilçemizde böyle bir etkinlik yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bizde düzenli olarak kan vermeye çalışıyoruz. Erkelerde üç ayda bir bayanlarda da dört ayda bir kan verilmesi tavsiye ediliyor. Kan vererek can veriyoruz, hayat veriyoruz. Kan vererek daha sağlıklı yaşam adına da kendimize, vücudumuza da iyilik yapıyoruz." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan'dan kan bağışı
Başkan Özdoğan'dan kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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