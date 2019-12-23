Başkan Özdoğan çocuklara kitap hediye etti

23.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:20

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yaptığı inceleme sırasında yanına gelen öğrencilere kitap ve oyuncak hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, çocukların gelişimi için en önemli aracın kitap olduğunu belirtti.

Kitapların, bilgiye ulaşmayı sağlayan en kısa ve en yararlı yol olduğunu vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak adına Diyanet çocuk yayınlarından oluşan çeşitli kitapların yanı sıra hadis ve ayetleri öğreten kartları hediye ediyoruz. Ayrıca küçük yavrularımıza da oyuncak hediye ediyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak olan çocuklarımıza hayatlarında başarılar diliyorum."

Başkan Özdoğan daha sonra öğrencilere çeşitli kitap ve oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA